ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
5 Nisan tarihinde başlayan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA-AÖF) bahar dönemi ara sınavları 6 Nisan'da sona erdi. Üç oturumda uygulanan sınavlarının ardından, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ATA AÖF sınav sonuçlarında geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişime sunulacak. Peki, "ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 5-6 Nisan tarihinde uygulanıyor.
ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. ATA AÖF sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde erişime sunulması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek.
ATA AÖF SINAV DETAYLARI
ATA AÖF ara sınavları değerlendirmeye yüzde 30 etki ederken final sınavları olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise yüzde 70 katkı sağlayacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30
II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00
III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 31 Mayıs 2025
II.Oturum 31 Mayıs 2025
III.Oturum 01 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 05 Temmuz 2025
II.Oturum 05 Temmuz 2025