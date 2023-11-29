ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize sınav sonucu ne zaman belli olacak?
ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi vize sınav sonuçları beklenmeye başladı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı "2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konuya dair detaylar...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavının geri kalmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Dersi geçme notunu yüzde 30 etkileyen ara sınavlar 25-26 Kasım'da düzenlendi. Peki, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilecekler. Geçtiğimiz yıl ise vize sınav sonuçları 9 Aralık'ta ilan edilmişti.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.