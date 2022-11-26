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ATA AÖF sınav takvimi 2023! ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 26 Kasım tarihinde başladı. 3 oturum şeklinde gerçekleşen sınavda vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF ara (vize) sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgesi sorgulamasını sürdürüyor. 27 Kasım'da gerçekleşecek vize sınavının saatleri öğrencilerin gündeminde. İşte 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi...

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  • ATA AÖF sınav takvimi 2022- 2023! ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

    ATA AÖF vize sınavları bugün yapılan sınavlarla başladı. Sınav katılım sağlayan öğrenciler sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalarını sürdürdü. ATA AÖF vize sınavları 27 Kasım tarihinde yapılacak sınavlarla sürecek. Peki ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ATA AÖF sınav tarihleri...
  • ATA AÖF sınav takvimi 2022- 2023! ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

    ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN? 

    Atatürk Üniversitesi açıköğretim ara sınavı üç oturum şeklinde yapılıyor. İlk oturum 26 Kasım'da saat 09:30'da, ikinci oturum saat 14:00'te, üçüncü oturum 27 Kasım'da saat 15:00'te olacak.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
  • ATA AÖF sınav takvimi 2022- 2023! ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

    ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023 

    Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023

    2. Oturum- 7 Ocak 2023

    3. Oturum- 8 Ocak 2023

     

    Bütünleme sınavı: 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

    3. Oturum- 12 Şubat 2023
  • ATA AÖF sınav takvimi 2022- 2023! ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

    Bahar Dönemi

    Vize sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

    3. Oturum- 9 Nisan 2023

     

    Final sınavı: 1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

    3. Oturum- 21 Mayıs 2023

     

    Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

    3. Oturum- 9 Temmuz

     

    2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

     
  • ATA AÖF sınav takvimi 2022- 2023! ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinlik kazanmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
  • ATA AÖF sınav takvimi 2022- 2023! ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

    ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

     

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