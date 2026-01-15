Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ATA AÖF sonucu sorgulama ekranı: 2026 ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu bitirme sınavlarında değerlendirmelerin sona ermesinin ardından final sonuçları OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişime sunulacak. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATA AÖF final sonuçları için geri sayım sürüyor. Üç oturum şeklinde uygulanan sınavların ardından ATA AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, 2026 ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

        2

        ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

        Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihlerinde üç oturumda uygulandı.

        3

        ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ATA AÖF final sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2026 TARİHLERİ

        I.Oturum 14 Şubat 2026

        II.Oturum 14 Şubat 2026

        III.Oturum 15 Şubat 2026

        5

        ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

        Ara (Vize) Sınavı

        I.Oturum 18 Nisan 2026

        II.Oturum 18 Nisan 2026

        III.Oturum 19 Nisan 2026

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

        I.Oturum 13 Haziran 2026

        II.Oturum 13 Haziran 2026

        III.Oturum 14 Haziran 2026

        Bütünleme Sınavı

        I.Oturum 18 Temmuz 2026

        II.Oturum 18 Temmuz 2026

        III.Oturum 19 Temmuz 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı