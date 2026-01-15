ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu bitirme sınavlarında değerlendirmelerin sona ermesinin ardından final sonuçları OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişime sunulacak. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ATA AÖF final sonuçları için geri sayım sürüyor. Üç oturum şeklinde uygulanan sınavların ardından ATA AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, 2026 ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!
Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihlerinde üç oturumda uygulandı.
ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2026 TARİHLERİ
I.Oturum 14 Şubat 2026
II.Oturum 14 Şubat 2026
III.Oturum 15 Şubat 2026
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 18 Nisan 2026
II.Oturum 18 Nisan 2026
III.Oturum 19 Nisan 2026
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 13 Haziran 2026
II.Oturum 13 Haziran 2026
III.Oturum 14 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 18 Temmuz 2026
II.Oturum 18 Temmuz 2026
III.Oturum 19 Temmuz 2026