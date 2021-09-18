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ATA AÖF yaz okulu sınavı sonuçları açıklanıyor... ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Adaylar 15 Eylül Çarşamba günü belirtilen saat dilimine kadar soru itirazında da bulundu. Şimdi ise sıra sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. İşte ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF yaz okulu sınavı sonuçları açıklanıyor... ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF yaz okulu sınavına giren öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih ve saat verilmedi. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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