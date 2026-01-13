Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ata Demirer ile Dilara Alemdar gökkuşağı altında aşka geldi

        Ata Demirer ile Dilara Alemdar gökkuşağı altında aşka geldi

        Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte Bodrum'a gitti. Âşıklar, yağmur sonrası oluşan gökkuşağının altında poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 15:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökkuşağı altında aşk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ata Demirer, geçtiğimiz yıl özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.

        Sevgilisiyle birlikte sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatler gerçekleştiren Ata Demirer, Dilara Alemdar ile bu sefer Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti.

        Çift, yağmur sonrası bir üzüm bağında gökkuşağının altında aşka geldi. Ata Demirer, sevgilisi ise tatil fotoğraflarını; "Hoşça kal Bodrum" notuyla yayımladı.

        #Ata Demirer
        #Dilara Alemdar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"