Ata Demirer ile Dilara Alemdar gökkuşağı altında aşka geldi

Ata Demirer, geçtiğimiz yıl özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.

Sevgilisiyle birlikte sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatler gerçekleştiren Ata Demirer, Dilara Alemdar ile bu sefer Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti.

Çift, yağmur sonrası bir üzüm bağında gökkuşağının altında aşka geldi. Ata Demirer, sevgilisi ise tatil fotoğraflarını; "Hoşça kal Bodrum" notuyla yayımladı.