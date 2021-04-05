Ata Demirer, uzun bir aranın ardından hayranlarının karşısına çıktı. Filmleri, şarkıları, esprileri ve özel hayatı ile sıkça gündeme gelen Ata Demirer hakkında merak edilen her şeyi haberimizde derledik. Ata Demirer kaç yaşında? Ata Demirer kimdir, nerelidir?

ATA DEMİRER KİMDİR? ATA DEMİRER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ata Demirer, (d. 6 Temmuz 1972, Bursa),Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen.

Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Demirer ağabeyinin yardımıyla gece kuluplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

Müzikal kariyeri

Konservatuvar yılları boyunca İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi. Ayrıca aynı grubun İsmail şarkısında rol almış meşhur İsmail karakterini de canlandırmıştır.

Tiyatro

E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Assos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek[kaynak belirtilmeli] Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında birçok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.

Bu oyunu 1000'nin üzerinde sahnede "KAPALI GİŞE" oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan[kaynak belirtilmeli] Ata Demirer, daha sonra Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.

Sinemaya adım

Bir müzik albümü ve bir de teklisi olan Ata Demirer, daha sonra televizyonda "Hacıyatmaz" adlı gösteri programını yaptı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen Osmanlı Cumhuriyeti adlı filmde başrol olarak hayali Osmanlı padişahı VII. Osman karakterini canlandırdı.

Eyvah Eyvah serisi

2010 yılında gösterime giren, Hakan Algül tarafından yönetilen Eyyvah Eyvah adlı sinema filminde senarist ve başrol oyuncusu olarak yer aldı. Devam filmi Eyyvah Eyvah 2, 7 Ocak tarihinde 355 kopya ile 700’den fazla salonda vizyona girmiş, 10 gün içinde 1 milyon 842 bin 450 kişi tarafından izlenmiştir. Böylelikle, ‘Eyvah Eyvah 2′ bugüne kadar 4 milyon 300 bin 641′lik izleyici sayısıyla 2011 yılının en çok izlenen yerli yapımı olma özelliğini eline almıştır. Hikayesiyle olduğu kadar müzikleri ve replikleriyle de ilgi çeken film, esprileriyle halkın günlük konuşma diline karışmıştır. Örneğin, ‘Hüseyin’ karakterinin “Nabıyon be ya?” sözü sokakta insanlar tarafından sık sık kullanılmaktadır.

Eyvah Eyvah serisinde "Müjgan" karakterini oynayan Özge Borak ile Ata Demirer 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır.

Berlin Kaplanı

2012 yılında gösterime giren, senaryosu kendisine ait olan, yönetmenliğini ise Hakan Algül'ün yaptığı Berlin Kaplanı filminde de başrol oyuncusu olarak yer almış, söz konusu filmde "Ayhan Kaplan" adlı Berlin'de yaşamını boksörlük ve bodyguard'lık yaparak sürdüren bir Türk'ü canlandırmıştır.

Eyyvah Eyvah 3

31 Ocak 2014'te gösterime giren Eyyvah Eyvah 3 filmi, Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 film serilerinin devam filmidir. Film, gişede 3.414.212 kişi tarafından izlenmiştir.