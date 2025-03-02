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        Haberler Objektife Takılanlar Ata Demirer: Misafirliğe gidiyoruz - Magazin haberleri

        Ata Demirer: Misafirliğe gidiyoruz

        Bebek'te görüntülenen Ata Demirer, gazetecilerin soruları üzerine; "Spor yapmıyorum. Misafirliğe gidiyoruz bir yere. Hava güzel olduğu içi yürüyerek gitmek istedik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:29
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        "Misafirliğe gidiyoruz"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ata Demirer, sabah saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdı. Yanında arkadaşlarıyla birlikte görülen Demirer, basın mensuplarının soruları üzerine; "Spor yapmıyorum. Misafirliğe gidiyoruz bir yere. Hava güzel olduğu için yürüyerek gitmek istedik" dedi.

        Ardından, kendisinden daha hızlı yürüyen arkadaşlarına seslenen Ata Demirer; "Beni de bekleyin, nereye gidiyorsunuz?" diyerek koşmaya başladı.

        "UZUN ZAMAN OLDU"

        Arkadaşlarına yetişen Ata Demirer, yeni projelerinden de bahsetti. "Uzun zaman oldu, ikinci dizim olacak şimdi. Ben biraz daha dizi ve diziler çekmek istiyorum. Güzel oluyor. Neyse, öptüm sizi" diyerek arkadaşlarıyla oradan ayrıldı.

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