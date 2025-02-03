Ata Yatırım, takibindeki şirketlerde %61,2 net kâr büyümesi bekliyor

Ata Yatırım’ın, 2025 yılı için hakkında olumlu düşündüğü sektörler, gıda perakendeciliği, gıda, telekom, enerji, (enerji ve bankacılık ağırlığı olan) holdingler ve havacılık olarak şekillendi. Ata Yatırım, en beğendiği şirketler listesinde değişikliğe gitmeyerek Migros, Sabancı Holding, Şok Marketler, Tüpraş, Turkcell, Ülker, Aksa Enerji, Alarko Holding, Bim, Tav Havalimanları ve Tofaş’a yer verdi.

Ata Yatırım, Ocak 2025 Strateji Raporu’nda BIST-100 için 1 yıllık hedefini, %40 yukarı yönlü potansiyelle 14.000 seviyesinde korudu. Raporda, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin sürdüğü, cari açıktaki düşüşün Türk Lirası’nı desteklediği ve enflasyonun gerileme eğiliminde olduğu ancak yine de enflasyonun yatırımcı gündeminin ilk sırasında olmayı sürdüreceği vurgulandı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %25 olarak belirlenirken, enflasyonun %30’un altına inmesinin zorlu bir süreç olacağının da altı çizildi. Bununla beraber, 2025 yılı için %3.5’lik bir GSYH büyümesi ve 2025 yılı sonuna kadar faizlerde %30’a kadar bir indirim öngörüldü.

REKLAM

Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, mevduatlarda dolarizasyonun %35 seviyesinin altına gerilediğini ve yabancı yatırımcıların 2024 yılında 2,7 milyar dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmesiyle Borsa İstanbul’daki yabancı payının %38’den %37’ye düştüğünü belirtti. Değerleme analizleri sonucunda BIST-100 için 1 yıllık hedeflerini %40 yukarı yönlü potansiyelle 14.000 seviyesinde koruduklarını dile getiren Cemal Demirtaş, “Enflasyon muhasebesinin uygulanmaya başlaması analist tahminlerinde belirsizlik yaratıyor, bankalar ve döviz fonksiyonel para birimine sahip şirketlerin bu uygulamaya tabi olmaması nedeniyle piyasa kârlarının karşılaştırılabilir olmadığını düşünüyoruz. BIST-100 endeksinde işlem gören hisseler MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi’ne kıyasla %44 iskontolu işlem görüyor” dedi.

Piyasalara yönelik risklere de değinen Cemal Demirtaş, güçlü Türk Lirası’na yönelik iş dünyasından gelen eleştiriler, rasyonel ekonomi politikalarının terk edilmesi ihtimali, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin devamı, işsizlik ve şirket iflaslarındaki artış ile enflasyon muhasebesinin kârlılık üzerinde yaratabileceği belirsizliğin yakından takip edilmesi gereken başlıca risk faktörleri olduğunu vurguladı.