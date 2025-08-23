Atakan Özkaya, babasına veda etti

Atakan Özkaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mustafa Özkaya'nın vefat ettiğini duyurmuştu.

"BEKLENMEDİK BİR ÖLÜMDÜ"

Cenazeye katılan rol arkadaşı Ferit Kaya; "Mustafa ağabeyimizi çok seviyorduk. Atakan, zaten kardeşimiz gibi. Ani bir kayıp oldu, hepimiz çok üzgünüz. Başta Atakan ve ailesine, sonra hepimize baş sağlığı diliyorum. Kalp hastalığı vardı ama ölümcül bir durum olduğunu bilmiyorduk" dedi.

"EVİN NEŞESİ GİTTİ"

Cenazede gözyaşlarını tutamayan Atakan Özkaya’nın halası Vildan Özkaya ise "Telefonla haber geldiğinde inanamadım, birkaç kişiden teyit etmek zorunda kaldım. Çünkü hep şaka yapardı, inanmak istemedim. Çok sevdiğimiz biriydi, evin neşesi gitti" ifadelerini kullandı.