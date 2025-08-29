Habertürk
Habertürk
        Atakan Özkaya'nın baba acısı: Senden öğrenecek daha çok şeyim vardı

        Atakan Özkaya'nın baba acısı

        Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu babası Mustafa Özkaya'yı kaybeden Atakan Özkaya, duygulandıran bir paylaşımda bulundu

        Giriş: 29.08.2025 - 08:21 Güncelleme: 29.08.2025 - 08:21
        "Senden öğrenecek daha çok şeyim vardı"
        Atakan Özkaya, 22 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mustafa Özkaya'nın vefat ettiğini duyurmuştu.

        Mustafa Özkaya
        Mustafa Özkaya

        Babasının vefatıyla zor zamanlar geçiren Atakan Özkay, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Babası Mustafa Özkaya ile olan fotoğrafını yayımlayan Atakan Özkaya; "Senden öğrenecek daha çok şeyim vardı" ifadelerini kullandı.

        Atakan Özkaya ve babası Mustafa Özkaya
        Atakan Özkaya ve babası Mustafa Özkaya
        #Atakan Özkaya
        #Mustafa Özkaya
