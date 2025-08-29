Atakan Özkaya'nın baba acısı
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu babası Mustafa Özkaya'yı kaybeden Atakan Özkaya, duygulandıran bir paylaşımda bulundu
Giriş: 29.08.2025 - 08:21 Güncelleme: 29.08.2025 - 08:21
Atakan Özkaya, 22 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mustafa Özkaya'nın vefat ettiğini duyurmuştu.Mustafa Özkaya
Babasının vefatıyla zor zamanlar geçiren Atakan Özkay, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Babası Mustafa Özkaya ile olan fotoğrafını yayımlayan Atakan Özkaya; "Senden öğrenecek daha çok şeyim vardı" ifadelerini kullandı.Atakan Özkaya ve babası Mustafa Özkaya
