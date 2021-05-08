Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Metin
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90 Koni),Aabid (Dk. 90 Abdurrahman Canlı),Riberio (Dk. 70 Muhammed Mert),Sackey (Dk. 58 Traore),Boupendza (Dk.70 Kamara),Akintola, Diouf
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Sakıp Aytaç, Muhammed Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Murawski, Hasan Ayaroğlu, Sacko (Dk. 83 Muhammed Eren Kıryolcu),Diskerud (Dk. 88 Özgür Çek),Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Tusha),Recep Niyaz (Dk. 74 Mesanovic),Rodallega
Sarı kart: Dk.15 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor),Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)
Gol: Dk. 68 Boupendza
6. dakikada sağ kanattan Popov'un cezası içine yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın sert şutu üstten az farkla auta gitti.
18. dakikada Popov'un sağ kanattan taç çizgili yanından ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
20. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topu alan Diouf'un verdiği pasla topla buluşan Boupendza'nın sert şutu direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Sacko'ya Mesut Çaytemel'in arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
61. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.
67. dakikada Diouf'un şutunda kaleci Abdulkadir Sünger gole izin vermedi.
68. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Popov'un ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
86. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada gelişene topa vuran Mesanovic'in şutu direğin yanından dışarı çıktı.
Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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