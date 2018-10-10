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Atakule 29 Ekim'de açılıyor

Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan Atakule, 29 Ekim itibarıyla yeniden hizmete açılacak. Atakule GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, "Yıllık 8 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi

10.10.2018 - 06:48 | Güncelleme:  

300 milyon lira yatırımla yenilenen Ankara’nın simgelerinden Atakule 29 Ekim’de faaliyete geçiyor. Nisanda açılacak kule kısmı dahil yıllık 8 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefi var.

Atakule GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, yeniden inşa edilen Atakule projesine 300 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, “Atakule’de kule kısmı dahil yıllık 8 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Bunun yüzde 25’i kadar, yani 2 milyon civarında yabancı turist beklentimiz var” dedi.

Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan Atakule, 29 Ekim itibarıyla yeniden hizmete açılacak. Toplamda 50 bin metrekareden oluşan ve Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule’nin, iş ortakları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte 1500 kişiye doğrudan istihdam, 6 binden fazla kişiye ise dolaylı fayda sağlaması bekleniyor.

Yeniden inşa edilen Atakule’nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Mehmet Arpacı, global ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Atakule’nin önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Arpacı, Atakule’nin yalnızca bir alışveriş merkezi olmadığını, Ankara’nın sembol yapıları ve önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını belirterek, çevresinde bulunan 104 büyükelçilikle önemli ölçüde yabancı turiste de hitap ettiğini vurguladı.

TURİST ÇEKECEK

Atakule projesine 300 milyon lira yatırım yaptıklarını aktaran Arpacı, “Atakule’de Kule kısmı dahil yıllık 8 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Bunun yüzde 25’i kadar, yani 2 milyon civarında yabancı turist beklentimiz var” diye konuştu. Arpacı, 8 milyon ziyaretçinin Ankara’ya ve bölgeye katacağı katma değerin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Atakule 1987’de dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından temelleri atılarak 1989’da açıldı. Açılmasıyla Ankara’da ciddi sempatiyle karşılandı ve bir dönemin simgesi haline geldi. Atakule çoğu insanın hatıralarını biriktirdiği önemli bir mekandı. Atakule yine, yeni, yeniden sloganı ile 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde tekrar sevenleriyle buluşmaya hazır. Alışveriş merkezinin başkentin simgesi olan kule kısmını ise Nisan 2019’da hizmete sunmayı hedefliyoruz.”

MAĞAZALARIN ÇOĞU KİRALANDI

Arpacı, Atakule’nin Ankara’nın cazibe merkezleri arasında yer almaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“29 Ekim’de gerçekleştirilecek ışık gösterileri ve ziyaretçilere yönelik etkinlikler ile Atakule’nin adına yakışır bir geri dönüş hazırlıyoruz. Atakule, mevcut arsası üzerinde yeniden inşa edildi ve mevcut alan kullanılarak, dört alışveriş katına ek bir sinema ve eğlence katı planlandı. Kule ve Kule’nin üzerinde yer alan döner platform yapısını koruyarak alışveriş merkezi kısmında çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler gerçekleştirdik. Kiralanmış mağaza oranında yüzde 90’a ulaştığımız alışveriş merkezimizde, Kule’nin faaliyete geçmesini planladığımız Nisan 2019 itibarıyla tam kapasiteyle hizmet
vermeyi hedefliyoruz.”

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