Atalanta: 3 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus'u 3-0 mağlup eden Atalanta, adını yarı finale yazdırdı. Atalanta'ya yarı finali getiren golleri Gianluca Scamacca (p), Kamal Sulemana ve Mario Pasalic attı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise organizasyona veda etti.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Juventus kozlarını paylaştı. New Balance Arena'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Atalanta, yarı finale yükseldi.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan Gianluca Scamacca, 77'de Kamal Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic attı.
Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, maç kadrosuna dahil edilse de karşılaşmada süre bulamadı.