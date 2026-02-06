Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Atalanta: 3 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atalanta: 3 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus'u 3-0 mağlup eden Atalanta, adını yarı finale yazdırdı. Atalanta'ya yarı finali getiren golleri Gianluca Scamacca (p), Kamal Sulemana ve Mario Pasalic attı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 01:04 Güncelleme: 06.02.2026 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Juventus'u deviren Atalanta, çeyrek finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Juventus kozlarını paylaştı. New Balance Arena'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Atalanta, yarı finale yükseldi.

        Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan Gianluca Scamacca, 77'de Kamal Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic attı.

        Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, maç kadrosuna dahil edilse de karşılaşmada süre bulamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir- Çeşme'de sağanak; yollar göle döndü

        İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?