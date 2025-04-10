TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ise birçok il müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına Satuk Buğra Fındık ve Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Nalbantoğlu atandı.

Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Muş, Tekirdağ ve Yozgat il müdürleri görevden alınırken; bu illere sırasıyla Ahmet Dallı, Ergün Demirhan, Adil Alan, Alper Koçaker, Bülent Zafer Taş, Ertan Keleş, Seyfettin Baydar, Necattin Gönç, Mehmet Aksoy ve Ömer Şentürk atandı.