ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Ayrıca Suver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak da görevlendirildi.

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu'nun ataması yapıldı.

Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve

Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan getirildi.

- Bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları

Kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevinden alınırken, yerine Yozgat İI Müdürü Arif Topal getirildi.

Bakanlığın, Kilis İl Müdürlüğüne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İI Müdürlüğüne ise Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.