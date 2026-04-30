Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Atama kararları Resmi Gazete’de (30 Nisan 2026): Değişen valiler ve emniyet müdürleri kim oldu? İşte isim isim il il tam liste

        Değişen valiler ve emniyet müdürleri kim oldu? 30 Nisan atama kararları Resmi Gazete'de!

        30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında 4 ilin valisi ile 7 ilin emniyet müdürü değişti. Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir'de görev değişimleri dikkat çekerken, yeni atanan isimler ve görev yerleri merak konusu oldu. Peki, hangi illerde değişiklik yapıldı, yeni valiler ve emniyet müdürleri kim oldu? İşte 30 Nisan 2026 atama kararlarının detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 08:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı, birçok ilde kritik görev değişimleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıklanan 30 Nisan 2026 tarihli kararlar doğrultusunda 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Ankara, Aydın, Adıyaman ve Nevşehir’deki değişiklikler öne çıkarken, atanan isimler ve görev dağılımı araştırılıyor. İşte il il atama listesi ve tüm detaylar…

        2

        EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

        Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi oldu. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi oldu.

        3

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

        Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ise Nevşehir Valisi oldu.

        4

        Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

        5

        İl Emniyet Müdürlüklerine yapılan atamalar şu şekilde:

        - Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü

        - Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü

        - Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü

        6

        - Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü

        - Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürü

        - Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürü

        - Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Delikanlı'da Miran geri döndü

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Delikanlı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım paylaşıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
