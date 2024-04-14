Şantiyede iş kazası: 1 işçi öldü
İstanbul Ataşehir'de, bir inşaat şantiyesinde beton döküm pompasının çarpması sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 14.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:04
Ataşehir'in Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'ndeki şantiyede çalışma sırasında, mobil beton pompasının tekeri boşluğa düştü.
Aracın sallanması sonucu beton döküm pompası aparatının çarptığı işçi, yüksekten düştü.
Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından morga götürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ