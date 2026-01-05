Atatürk: Çok büyük bir tiyatrocu olacaksın

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Münir Özkul, aramızdan ayrılışının sekizinci yılında hem sanat dünyası hem de sevenleri tarafından derin bir özlemle yâd ediliyor.

5 Ocak 2018'de 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul, geride bıraktığı yüzlerce film ve tiyatro oyunuyla Türkiye’nin ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor.

Münir Özkul denince akla gelen ilk karakterlerden biri olan 'Yaşar Usta', onurun ve dürüstlüğün simgesi olarak yıllardır her yaştan izleyiciye ilham verdi / veriyor. Özellikle 1975 yapımı 'Bizim Aile' filmindeki meşhur tiradı, aradan geçen 50 yıla rağmen hafızalarda tazeliğini koruyor.

"BAK BEYİM!" "Bak beyim, sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm! Ben, Yaşar Usta! Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç! Gözümde pullu paran kadar değerin yok. Ama şunu iyi bil: Yıkamayacaksın. Dağıtamayacaksın. Mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme! Dokunma çocuklarıma! Dokunma gelinime! Dokunma damadıma! Eğer onların kılına zarar gelirse, ben ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni! Anlıyor musun? Vururum ve arkama bile bakmam!"

'Hababam Sınıfı' serisinde; disiplini, şefkatle harmanlayan 'Mahmut Hoca' ile de özdeşleşen Münir Özkul, Türk sinemasının en ikonik öğretmen figürünü yarattı. Özkul; "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde damı olan yer değildir" repliğiyle eğitim anlayışına insani bir boyut katan 'Mahmut Hoca' rolüyle nesiller boyu sürecek bir hayranlık kazandı.

Sanat hayatına 1940'lı yıllarda Bakırköy Halkevi’nde başlayan Münir Özkul, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgesi olan Dümbüllü’nün Kavuğu’nu 1968'de İsmail Dümbüllü'den devralarak tiyatrodaki ustalığını tescilledi. Sinemada ise Adile Naşit ile kurduğu muazzam ortaklık, 'Turşu suyu' kavgasından aile sıcaklığına kadar pek çok unutulmaz sahneyle hafızalara kazındı.