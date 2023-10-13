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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da Atatürk resmine çirkin saldırı! Saldırganla ilgili karar çıktı!

        Atatürk'e hakaret eden liseliye 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye

        İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan lise öğrencisi A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:46
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        Atatürk'e çirkin saldırıda karar çıktı!
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        Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

        DHA'da yer alan habere göre duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'de 1 oranında indirildi. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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