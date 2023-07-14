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        Atatürk Havalimanı’nda uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

        Atatürk Havalimanı'nda uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:52
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        Atatürk Havalimanı'nda uçak kırıma uğradı
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        Atatürk Havalimanı’nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

        Atatürk Havalimanı’nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Uçağın pilotu olan Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenilirken, havalimanına iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

        #atatürk havalimanı
        #haberler
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