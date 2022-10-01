Sabiha öğretmene 107'nci yaş sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Mustafa Kemal Atatürk ile tanışan Sabiha öğretmene 107'nci yaşında Dikili'de sürpriz doğum günü - Güncel Haberler
ABONE OL

Atatürk ile tanışan Sabiha öğretmene 107'nci yaşında sürpriz doğum günü

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Konya ziyaretinde küçük Sabiha'ya 'okuyup öğretmen ol' demişti. Sabiha Özar, Atatürk'ün önerisiyle okuyup öğretmen oldu. 107 yaşına basan Sabiha öğretmene Dikili'de bulunan öğretmenler doğum gününde bir sürpriz yaptı

Mustafa Kemal Atatürk ile tanışan Sabiha öğretmene 107'nci yaşında Dikili'de sürpriz doğum günü - Güncel Haberler
Sabiha öğretmene 107'nci yaş sürprizi
0:00 / 0:00
AA

Atatürk ile Konya ziyareti sırasında tanışan ve onun tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, 107inci yaşını sürpriz doğum günü etkinliğiyle kutladı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Sabiha Özar için ilçede görev yapan öğretmenler ve arkadaşları, bir kafeteryada doğum günü sürprizi hazırladı. Pastasındaki mumları üfleyen Özar, kutlama için sevdiklerine teşekkür ederek bugünü unutmayacağını söyledi.

Atatürk'ün 1923teki Konya ziyareti sırasında başını okşayarak "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, o günleri 107nci yaş gününde de sevdiklerine anlattı.
Herkese sağlıklı bir ömür dileyen Özar, "Hala her şeyi duyup kavrıyorum. Kavramak çok güzel bir şey. Devletimize çok şükür. Hem Atatürk devrimleri bana baktı hem de ondan sonrakiler bana baktı. Ben devlete minnettarım." dedi.

"Ömrümü bir beş sene daha uzattınız." diyen Sabiha Özar, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkalarının görüşleri, bakışları ve duyguları huzur veriyorsa insana, o yaşama huzurudur. Ben bu huzuru başkalarını gördüğüm zaman, onları gözlerinden okuduğum zaman hissederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah memleketimize de huzur, refah versin. Birlikte olalım. Birbirimizi kırmayalım. "
Sabiha Özar'ın oğlu Ersun Özar da annesinin bilinci ve hafızasının yerinde olduğunu, geçmişini, bugününü hatta yarınını da rahatlıkla görebilecek bir ufka sahip olduğunu belirterek, "Bu yüzden kendisini son derece takdir ediyorum. Annem olduğu için değil bizler için bir değer olduğundan dolayı onun varlığından mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' tezkeresi TBMM'ye sunuldu
GÜNDEM Katar tezkeresi Meclis Başkanlığına sunuldu
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
GÜNDEM Büyümeden kontrol altına alındı
YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? ÖSYM 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite kayıtları bitti mi?
GÜNDEM YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak?
TOKİ başvuru kura sonuçları tarihi 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM TOKİ başvuru kura sonuçları tarihi
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 şüpheli bıçakla yaraladıkları kadını kriko ve jantla da darbetmiş - Güncel Haberler
GÜNDEM Mersin'de tüyleri diken diken eden olay
Mega yat Bodrum’a demirledi
GÜNDEM Mega yat Bodrum’a demirledi
Şişli'de çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
GÜNDEM Şişli'deki yangın vatandaşları sokağa döktü
Son dakika: Bodrum’da sıcaklık 35 dereceye ulaştı... Sahiller Temmuz ayını aratmadı
GÜNDEM Yazdan kalma bir gün!
KORKUNÇ! Son dakika haberi: Başakşehir'de uzaklaştırma kararı bulunan saplantılı saldırgan öldürdü, yaraladı
GÜNDEM Saplantılı saldırgan! 1 ölü, 1 yaralı
Bir kötü bir de iyi haber geldi! Trabzon'da caddede yürürken seken kurşunla vurulmuştu... - Güncel Haberler
GÜNDEM Gözünden vurulmuştu! Bir kötü bir de iyi haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.