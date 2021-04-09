Atatürk'ün ceketi satılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Atatürk'ün ceketi açık artırmada

Atatürk'ün güderi ceketi, açık artırmada satışa sunulacak. Elde edilen gelirin bir kısmı Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak

Atatürk'ün ceketi açık artırmada
Atatürk'ün ceketi satılıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Atatürk'ün ikonik güderi ceketi müzayede yoluyla web adresi üzerinden satışa çıkırılacak. Ceket, www.arthill.com.tr'den çevrim içi olarak satışa sunuldu. Açılış fiyatı 1 dolar olan ceket, şu ana kadar 15 bin dolara yükseldi. Ceketin fiyatının müzayedenin son günü olan 18 Nisan'a kadar 2 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Atatürk'ün güderi ceketinin tarihsel yolculuğu da oldukça ilginç anılar barındırıyor; Atatürk bir gün başyaveri Salih Bozok'un evine yemeğe gidiyor. Yemekten ayrılırken ceketini unutuyor. Salih Bozok da Atatürk'ün rızasını alarak ceketi iade etmiyor ve hatıra olarak saklıyor. Bozok Ailesi'nde 3 kuşak korunan bu çok özel miras, toplumla paylaşılması için müzelerde sergilendi. Ceket, ilk olarak Ankara'daki Atatürk Odası'nda sergilenirken 2011'den günümüze kadar 10 yıl boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

GELİRİN TAMAMI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILACAK
Bu paha biçilemez miras önümüzdeki günlerde çok önemli bir amaç için açık artırmayla satışa sunulacak ve gelirin tamamı eğitim ve hasta çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak. Bu müzayede ile bu kutsal miras yeni emanetçisine sunulacak. Elde edilecek gelirle otistik ve down sendromlu çocuklarımıza derman aranacak ve bu sosyal sorumluluk projesinin sürdürülebilir olması için de bir vakıf kurulacak. Böylece tüm proje kurumsal bir çerçevede yönetilecek ve otizmli, Down Sendromlu çocuklarımız toplumla buluşmuş olacak. Aynı zamanda ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Vakfı'na da bağış yapılarak çağdaş eğitim meşalemize katkı sunulmuş olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Osman Sekiz'in çekimleri durduruldu
KÜLTÜR-SANATÜnlü oyuncunun testi pozitif çıktı
UNESCO'ya yeni aday 3 miras
KÜLTÜR-SANAT3 miras daha UNESCO adayı
"İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken" Salt'da
KÜLTÜR-SANAT'Mevsimler Sürüklenirken' Salt'da
'Türler Arası' ArtOda'da
KÜLTÜR-SANAT'Türler Arası' ArtOda'da
İBB Şehir Tiyatroları Spotify'da
KÜLTÜR-SANATİBB Şehir Tiyatroları Spotify'da
Vivaldi’nin 'Dört Mevsim'i dört farklı kemanla İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATVivaldi’nin 'Dört Mevsim'i İş Sanat'ta
Süperman'in kopyası 3.25 milyon dolar
KÜLTÜR-SANATSüperman'in kopyası 3.25 milyon dolar
Atlas Sineması'ndaki ilk gala 'Mimarların Piri Sinan' belgeseline yapılacak
KÜLTÜR-SANATİlk gala Mimar Sinan'a
Osman Hamdi Bey Müzesi prestij müze olacak
KÜLTÜR-SANATPrestij müze
Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi düzenleniyor
KÜLTÜR-SANATTürk filmleri Boston'da