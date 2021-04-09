Atatürk'ün ceketi satılıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Atatürk'ün ikonik güderi ceketi müzayede yoluyla web adresi üzerinden satışa çıkırılacak. Ceket, www.arthill.com.tr'den çevrim içi olarak satışa sunuldu. Açılış fiyatı 1 dolar olan ceket, şu ana kadar 15 bin dolara yükseldi. Ceketin fiyatının müzayedenin son günü olan 18 Nisan'a kadar 2 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Atatürk'ün güderi ceketinin tarihsel yolculuğu da oldukça ilginç anılar barındırıyor; Atatürk bir gün başyaveri Salih Bozok'un evine yemeğe gidiyor. Yemekten ayrılırken ceketini unutuyor. Salih Bozok da Atatürk'ün rızasını alarak ceketi iade etmiyor ve hatıra olarak saklıyor. Bozok Ailesi'nde 3 kuşak korunan bu çok özel miras, toplumla paylaşılması için müzelerde sergilendi. Ceket, ilk olarak Ankara'daki Atatürk Odası'nda sergilenirken 2011'den günümüze kadar 10 yıl boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

GELİRİN TAMAMI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILACAK

Bu paha biçilemez miras önümüzdeki günlerde çok önemli bir amaç için açık artırmayla satışa sunulacak ve gelirin tamamı eğitim ve hasta çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak. Bu müzayede ile bu kutsal miras yeni emanetçisine sunulacak. Elde edilecek gelirle otistik ve down sendromlu çocuklarımıza derman aranacak ve bu sosyal sorumluluk projesinin sürdürülebilir olması için de bir vakıf kurulacak. Böylece tüm proje kurumsal bir çerçevede yönetilecek ve otizmli, Down Sendromlu çocuklarımız toplumla buluşmuş olacak. Aynı zamanda ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Vakfı'na da bağış yapılarak çağdaş eğitim meşalemize katkı sunulmuş olacak.