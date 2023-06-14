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Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen Nutuk alevlerin içerisinden kurtarıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 gün boyunca yanan 6 katlı binada lojistik depolama yeri işleten 53 yaşındaki Yakup Sermet Tezcan'ın babaannesi Melek Per Çobanyıldızı Tezcan'ın İzmir'de Atatürk'e imzalattığı öne sürülen kitap, itfaiye erleri tarafından alevler içinden kurtarıldı

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DHA
  • Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen Nutuk alevlerin içerisinden kurtarıldı

    Geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın dördüncü günde söndürüldü. İddiaya göre, Atatürk'ün imzaladığı Nutuk, yangının çıktığı 6 katlı binanın giriş katındaki lojistik deposunun ofisinde bulunuyordu.
  • Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen Nutuk alevlerin içerisinden kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre 2009 yılından beri 6 katlı binada lojistik depolama yeri işleten 53 yaşındaki Yakup Sermet Tezcan'ın 1914 doğumlu babaannesi Melek Per Çobanyıldızı Tezcan'ın, İzmir Lisesi'nde düzenlenen zeybek gösterisinde Atatürk'e imzalattığı Nutuk, 2014 yılından beri Tezcan'ın İkitelli'de giriş katındaki ofisin içinde kitapların bulunduğu odada korunuyordu. Tezcan'ın itfaiye erlerine babaannesinden kalan Atatürk tarafından bizzat imzalanmış Nutuk kitabının işyerinde olduğunu anlatması üzerine, bir itfaiye eri içeri girip kitabı kurtardı. Kitap kurtarıldıktan sonra duygu dolu anlar yaşandı.
  • Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen Nutuk alevlerin içerisinden kurtarıldı

    "ZEYBEKLERE NUTUK HEDİYE EDİLMESİNİ İSTEMİŞ, İMZALI OLARAK VERİLMİŞ"

    Kitabın hikayesini anlatan Yakup Sermet Tezcan "Bu binada küçük bir kısmın kiracısıyım. Orada 2 bin 500 metrekarelik bir bölümde depolama hizmeti veriyorum. Babaannem 1914 Selanik doğumlu, çocukken Samsun'a, sonra İzmir'e geçmişler. O senelerde lise mezunu bir kadın olmak kolay bir şey değil. Lisede bir zeybek gösterisi yapılmış.
  • Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen Nutuk alevlerin içerisinden kurtarıldı

    O zaman Gazi Mustafa Kemal'in, gösteri çok hoşuna gitmiş. Zeybeklere Nutuk getirilip hediye edilmesini istemiş. O sırada da elimde tuttuğum kitap, babaannem ve arkadaşlarına imzalı olarak verilmiş. Amcam 2014 senesinde rahmetli oldu, rahmetli olduktan sonra da kitap bana intikal etti. 2014 Temmuz ayından beri kitaba ben bakıyorum. İşyerinde amcamın hatıralarını yaşattığım güzel bir odam vardı. O odanın içerisi kitaplarla doluydu, orada muhafaza ediyordum" dedi.
  • Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen Nutuk alevlerin içerisinden kurtarıldı

    "ISLANMASIN DİYE GÖĞSÜNE SAKLAMIŞ"

    Tezcan, kitabın alevlerin içerisinden kurtarıldığını anlatarak, "Yangın çıktıktan 1 buçuk saat sonra geldim, 2 gün boyunca buradan sadece duş için ayrıldım. Aklım hep kitaptaydı. Orada bir amir vardı, kendisinden 5 dakika istedim, bir kitap alacağımı söyledim. 'Hayati tehlike var' dedi. Neden girmek istediğimi sordu, içeride Nutuk olduğunu söyledim. 'Ben sana Nutuk alırım' dedi. Ben de, 'Sen bana alamazsın' dedim.

     
  • Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen Nutuk alevlerin içerisinden kurtarıldı

    Sonra espri yaparak, 'Orijinal imzalı mı?' dedi. Ben cevap vermeyince gözlerime baktı. Orijinal imzalı olduğunu söyledim, organize oldular. Çok duygulu bir andı. Biraz mahçup oldum. İçeri girdikten sonra 15 dakika gelmediler, endişelendim. Çıktığında elinde kitap yoktu, kitabı sordum. Islanmasın diye göğsüne saklamış, uzun zamandır ağlamamıştım. Torunlarınıza bırakabileceğiniz bir Atatürk mirası, benim kabahatim olmasa bile yük. O yük insanı ezerdi diye düşünüyorum, bundan sonra banka kasasında olacak" dedi.

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