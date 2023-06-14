O zaman Gazi Mustafa Kemal'in, gösteri çok hoşuna gitmiş. Zeybeklere Nutuk getirilip hediye edilmesini istemiş. O sırada da elimde tuttuğum kitap, babaannem ve arkadaşlarına imzalı olarak verilmiş. Amcam 2014 senesinde rahmetli oldu, rahmetli olduktan sonra da kitap bana intikal etti. 2014 Temmuz ayından beri kitaba ben bakıyorum. İşyerinde amcamın hatıralarını yaşattığım güzel bir odam vardı. O odanın içerisi kitaplarla doluydu, orada muhafaza ediyordum" dedi.