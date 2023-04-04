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Ortaokul yıllarından başlayarak matematiğe olan ilgisini geliştirmiş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bulmuş olduğu tüm terimler günümüze kadar ulaşmış ve hala kullanılmaktadır. Peki, Atatürk’ün matematiğe bakış açısı nasıldır? Atatürk’ün matematiğe verdiği önem hakkındaki bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Atatürk’ün Matematiğe Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk’ün gerek öğrencilik yıllarında gerekse de savaşlar boyunca yaptığı planlarda ve aldığı kararlarda matematiğin kapladığı yer oldukça büyüktür. Özellikle savaş meydanlarında yapmış olduğu askeri planlamalarda matematiğin getirmiş olduğu gerçekçi bakış açısını sahaya yansıtmış olan Mustafa Kemal Atatürk, sahip olduğu matematiksel düşünce ile tüm değişkenleri hesaba katarak her zaman en doğru kararı almıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde her zaman akıl ve bilimi, hem kendine hem de toplumun tamamına kılavuz olarak kabul etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk, matematik alanında yaptığı çalışmalar ile de Türk milletinin bilimsel hayatına önemli katkılarda bulunmuştur.

Atatürk’ün Geometriye Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk’ün geometri alanındaki gerçekleştirdiği en önemli çalışma, 1937 yılında yazmış olduğu geometri kitabıdır. 1936 yılında Fransızca yazılmış geometri kitaplarını incelemeye başlayan Mustafa Kemal Atatürk, çıkartacağı geometri kitabının çalışmalarına derhal başlamıştır. 1936 ile 1937 yılları arasında Dolmabahçe Sarayı’nda kendi eliyle kaleme almış olduğu bu kitapta, birçok matematiksel terim geliştirmiş ve eski Arapça kökenli matematik terimleri yerine Türkçe terimler getirmiştir. Geometrinin temel kavramlarının açıklandığı bu kitap, geometriyi öğretecek olanlara ve geometri ile ilgili kitap yazacak olanlara kılavuz olması amacıyla 1937 yılında yayınlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Matematik İle İlgili Yaptığı Çalışmalar

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında yazmış olduğu Geometri kitabı, birçok matematik terimine Türkçe isimler bulması sebebiyle anıtsal bir yapıt değerli taşımaktadır. Bilim dilinin anlaşılır ve Türkçe olmasını sağlamak, Türkçeyi bir bilim dili haline getirmek gibi sebeplerle kaleme alınmış olan bu eser, Türk kültür tarihi açısından önemli bir konumda bulunmaktadır.

Şimdi gelin, Mustafa Kemal Atatürk’ün yazmış olduğu bu kitapla hayatımıza giren terimlerin neler olduğuna birlikte göz atalım:

Müsavi = Eşittir

Mecnu = Toplam

Taksim = Bölme

Darb = Çarpma

Mustatil = Dikdörtgen

Müselles = Üçgen

Murabba = Kare

Muhammes = Beşgen

Muhit-i daire = Daire

Şibh-i münharif = Yamuk

Mahrut = Koni

Mesaha-i sathiyye = Alan

Kaide = Taban

Tenasüb = Oran

Nisbet = Orantı

Nısf-ı kutur = Yarıçap

Muhit = Çevre

Aşar / Aşari = Ondalık

Bu’ud = Boyut

Ufki = Yatay

Amud = Dikey

Şakuli = Düşey

Mukavvas = Eğri

Re’sen mütekabil zâviyeler = Ters açılar

Zâviyetân-ı mütevâfıkatân = Yöndeş açılar

Kaim zaviyeli müselles = Dik üçgen

Müselles-i mütesâviyü’l-adlâ = Eşkenar üçgen

Müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn = İkizkenar üçgen

Dılı = Kenar

Menşur = Prizma

Müştak = Türev

Hattı mail = Eğik

Mekân = Uzay

Satıh = Yüzey

Kutur = Çap

Kavis = Yay

Mümas = Teğet

Faraziye = Varsayım

Veter = Kiriş

Re’s = Köşe