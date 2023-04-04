Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Atatürk'ün Matematik ve Geometriye Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Matematiğe Verdiği Önem Nedir?
ABONE OL

Atatürk'ün matematik ve geometriye verdiği önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün matematiğe verdiği önem nedir?

Mustafa Kemal Atatürk yalnızca savaş meydanlarında ve meclis sıralarında değil; aynı zamanda eğitim ve bilim alanında da çok önemli işlere imza atmış olan çok yönlü bir lider olarak dikkat çekmektedir. Matematik ve geometri alanında kullanılan kelimelere Türkçe isimler üretilmesinden, ders kitabı yazmaya kadar bu alanda sayısız çalışmaya imza atmış olan Mustafa Kemal Atatürk’ün matematik ile ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir? Atatürk’ün geometriye verdiği önem nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Atatürk'ün Matematik ve Geometriye Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Matematiğe Verdiği Önem Nedir?
HABERTURK.COM

Ortaokul yıllarından başlayarak matematiğe olan ilgisini geliştirmiş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bulmuş olduğu tüm terimler günümüze kadar ulaşmış ve hala kullanılmaktadır. Peki, Atatürk’ün matematiğe bakış açısı nasıldır? Atatürk’ün matematiğe verdiği önem hakkındaki bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Atatürk’ün Matematiğe Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk’ün gerek öğrencilik yıllarında gerekse de savaşlar boyunca yaptığı planlarda ve aldığı kararlarda matematiğin kapladığı yer oldukça büyüktür. Özellikle savaş meydanlarında yapmış olduğu askeri planlamalarda matematiğin getirmiş olduğu gerçekçi bakış açısını sahaya yansıtmış olan Mustafa Kemal Atatürk, sahip olduğu matematiksel düşünce ile tüm değişkenleri hesaba katarak her zaman en doğru kararı almıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde her zaman akıl ve bilimi, hem kendine hem de toplumun tamamına kılavuz olarak kabul etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk, matematik alanında yaptığı çalışmalar ile de Türk milletinin bilimsel hayatına önemli katkılarda bulunmuştur.

Atatürk’ün Geometriye Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk’ün geometri alanındaki gerçekleştirdiği en önemli çalışma, 1937 yılında yazmış olduğu geometri kitabıdır. 1936 yılında Fransızca yazılmış geometri kitaplarını incelemeye başlayan Mustafa Kemal Atatürk, çıkartacağı geometri kitabının çalışmalarına derhal başlamıştır. 1936 ile 1937 yılları arasında Dolmabahçe Sarayı’nda kendi eliyle kaleme almış olduğu bu kitapta, birçok matematiksel terim geliştirmiş ve eski Arapça kökenli matematik terimleri yerine Türkçe terimler getirmiştir. Geometrinin temel kavramlarının açıklandığı bu kitap, geometriyi öğretecek olanlara ve geometri ile ilgili kitap yazacak olanlara kılavuz olması amacıyla 1937 yılında yayınlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Matematik İle İlgili Yaptığı Çalışmalar

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında yazmış olduğu Geometri kitabı, birçok matematik terimine Türkçe isimler bulması sebebiyle anıtsal bir yapıt değerli taşımaktadır. Bilim dilinin anlaşılır ve Türkçe olmasını sağlamak, Türkçeyi bir bilim dili haline getirmek gibi sebeplerle kaleme alınmış olan bu eser, Türk kültür tarihi açısından önemli bir konumda bulunmaktadır.

Şimdi gelin, Mustafa Kemal Atatürk’ün yazmış olduğu bu kitapla hayatımıza giren terimlerin neler olduğuna birlikte göz atalım:

  • Müsavi = Eşittir
  • Mecnu = Toplam
  • Taksim = Bölme
  • Darb = Çarpma
  • Mustatil = Dikdörtgen
  • Müselles = Üçgen
  • Murabba = Kare
  • Muhammes = Beşgen
  • Muhit-i daire = Daire
  • Şibh-i münharif = Yamuk
  • Mahrut = Koni
  • Mesaha-i sathiyye = Alan
  • Kaide = Taban
  • Tenasüb = Oran
  • Nisbet = Orantı
  • Nısf-ı kutur = Yarıçap
  • Muhit = Çevre
  • Aşar / Aşari = Ondalık
  • Bu’ud = Boyut
  • Ufki = Yatay
  • Amud = Dikey
  • Şakuli = Düşey
  • Mukavvas = Eğri
  • Re’sen mütekabil zâviyeler = Ters açılar
  • Zâviyetân-ı mütevâfıkatân = Yöndeş açılar
  • Kaim zaviyeli müselles = Dik üçgen
  • Müselles-i mütesâviyü’l-adlâ = Eşkenar üçgen
  • Müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn = İkizkenar üçgen
  • Dılı = Kenar
  • Menşur = Prizma
  • Müştak = Türev
  • Hattı mail = Eğik
  • Mekân = Uzay
  • Satıh = Yüzey
  • Kutur = Çap
  • Kavis = Yay
  • Mümas = Teğet
  • Faraziye = Varsayım
  • Veter = Kiriş
  • Re’s = Köşe
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atatürk'ün Doğduğu Yer ve Ev Nerede? Mustafa Kemal Atatürk Ne Zaman, Hangi Tarihte Doğdu?
GÜNDEM Atatürk'ün Doğduğu Yer
Atatürk'ün Bilime Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilime Verdiği Önem Nedir?
GÜNDEM Atatürk'ün Bilime Verdiği Önem
Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
GÜNDEM Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanacak? MEB öğretmen atama takvimi!
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman ...
AİLE DESTEK PAKETİ NİSAN ayı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, başvuru şartları neler?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Nisan ayı ödeme tarihleri
2.ARA TATİL TARİHLERİ 2023: MEB açıkladı! Okullarda 2. dönem Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, ara tatil kaç gün, iptal olur mu, bayram tatili ile birleşir mi?
GÜNDEM 2. dönem ara tatil tarihleri
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir?
GÜNDEM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Adalet Bakanlığı personel alımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kadro branş dağılımı nasıl olacak ve şartları nelerdir?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor!
AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak, yüz yüze mi, online mı yapılacak?
GÜNDEM AÖF bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı
TOKİ İstanbul arsa kura çekim sonuçları açıklandı | 3 Nisan 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası
GÜNDEM TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları sorgulama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.