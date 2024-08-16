Mısır, Katar ve ABD, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlamak ve esirleri takas etmek amacıyla buluştu.

Hamas'ın katılmadığı toplantının ardından üç ülke ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre taraflar, ABD'nin bugün yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyacak şekilde kalan boşlukları kapatan bir öneri olduğunu belirtti.

Başkan Joe Biden tarafından 31 Mayıs'ta belirlenen ilkelerle tutarlı bir Gazze ateşkes önerisinin Washington tarafından sunulduğu ve tarafların kararını vermek üzere önümüzdeki haftasonundan önce yeniden bir araya geleceği açıklandı