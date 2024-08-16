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        Haberler Dünya Ateşkes müzakeresinin ardından ortak açıklama: Taraflar yeniden görüşecek | Dış Haberler

        Ateşkes müzakeresinin ardından ortak açıklama: ABD yeni öneri sundu

        ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer İsrail ve Hamas arasında sağlanacak bir ateşkes için Katar'ın başkenti Doha'da toplandı. Hamas'ın katılmadığı toplantının ardından üç ülke ortak açıklama yaparken, ABD'nin yeni bir öneri sunduğu ve tarafların anlaşmaya varılması amacıyla bir kez daha toplanacakları duyuruldu. Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:44
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        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
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        Mısır, Katar ve ABD, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlamak ve esirleri takas etmek amacıyla buluştu.

        Hamas'ın katılmadığı toplantının ardından üç ülke ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamaya göre taraflar, ABD'nin bugün yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyacak şekilde kalan boşlukları kapatan bir öneri olduğunu belirtti.

        Başkan Joe Biden tarafından 31 Mayıs'ta belirlenen ilkelerle tutarlı bir Gazze ateşkes önerisinin Washington tarafından sunulduğu ve tarafların kararını vermek üzere önümüzdeki haftasonundan önce yeniden bir araya geleceği açıklandı

        İsrail heyetinin bu akşam Doha'dan ayrılarak ülkesine döneceği bildirilirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve İsrail Başbakanı Netanyahu pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirecek.

        Hamas'tan ilk açıklama

        Hamas tarafı ise anlaşmaya soğuk.

        Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, ABD'nin sunduğu yeni önerinin 2 Temmuz'daki taslakta belirtilen hususları kapsamadığını söyledi.

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