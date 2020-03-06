Ateşkes kelimesi ne demek, nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; ateşkes mi, ateş kes mi doğru? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

ATEŞKES SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, ateşkes şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ateş kes, ateşkez" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "ateşkes"tir.

ATEŞKES NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre ateşkes kelimesi, "Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke" gibi anlamlarda kullanılmaktadır.