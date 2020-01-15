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HaberlerDünya

Ateşkesi bitiren Hafter'den Trablus'a saldırı!

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle bölgelerine roket saldırısı düzenledi

Libya savaşı
AA

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu'nun konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısı, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi tarafından yayımlandı. AA'nın haberine göre; Kununu, Hafter milislerinin, Ramle ve Salahaddin bölgelerindeki yerleşim alanlarına roket attığını bildirdi.

Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) da Trablus semalarında uçuş yaptığını ifade etti.

UMH güçlerinin Hafter milislerine karşılık verebilecek güçte olduğunu belirten Kununu, bölgeden göç eden halka da çatışmalar yaşandığı süre içinde evlerine dönmemeleri çağrısı yaptı.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, önceki gün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan dün sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı.

Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise daha önce yaptığı açıklamada "ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini” duyurdu.

 

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