        Athinaikos Qualco: 84 - Beşiktaş BOA: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Athinaikos Qualco: 84 - Beşiktaş BOA: 82 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco'ya uzatmada 84-82 yenildi.

        Giriş: 05.11.2025 - 23:32 Güncelleme: 05.11.2025 - 23:32
        Beşiktaş BOA uzatmalarda kaybetti!
        Beşiktaş BOA, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Athinaikos Qualco'ya uzatmada 84-82 yenildi.

        Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-40 önde gitti.

        Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına engel olan Athinaikos Qualco, final periyoduna 70-60 üstünlükle girdi. Beşiktaş BOA, 4. periyotta iyi savunma yaparak oyunu dengeledi. Karşılaşmanın 4. çeyreği, 75-75 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.

        Uzatma periyoduna etkili hücum ederek başlayan ev sahibi takım, mücadeleyi 84-82 kazandı.

        Holly Winterburn, 19 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Beşiktaş BOA'da Amy Okonkwo ve Mariella Fasoula'nın 21'er sayısı, yenilgiyi önleyemedi.

        Bu sonuçla 4. galibiyetini alan lider Athinaikos Qualco, play-off 1. turunu garantiledi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

