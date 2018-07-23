Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmasını Hollanda'da gerçekleştiren Atiker Konyaspor'da yüzler gülüyor...

Yeşil-Beyazlılar'da bugün teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavi olan Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok ve Petar Filipovic katılmadı. Musa Araz ise takımla birlikte çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam etti. Oyuncular daha sonra üç takıma ayrılarak turnuva maçları oynadı.

Oyuncuların antrenman sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.

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