Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde atıl durumdaki bir iş merkezinde yapılan aramada; 17 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış olup konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

11 ORGANİZATÖR HAKKINDA YASAL İŞLEM

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda, 11 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 173 bin 867 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.