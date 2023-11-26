Atıl fabrikada cansız beden bulundu

Bilecik'te atıl fabrikada cansız kadın bedeni bulundu
Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cansız bedeni bulundu
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada cesedin Ömrüye T.'ye ait (67) olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından kadının cesedi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.