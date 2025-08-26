Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Atıl halı ve perdeler genç ressamın fırçasıyla yeniden hayat buluyor

        Atıl halı ve perdeler genç ressamın fırçasıyla yeniden hayat buluyor

        Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki ressam Ferhat Gümüş, eskiyen halı ve perdelerin üzerine yaptığı resimlerle hem geçimini sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 12:36 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:36
        1

        Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki ressam Ferhat Gümüş, eskiyen halı ve perdelerin üzerine yaptığı resimlerle hem geçimini sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.

        2

        Yaklaşık 14 yıldır resim yapan Gümüş, 3 yıl önce Tarihi Bey Mahallesi'nde kendi atölyesini kurdu.

        3

        Genç ressam, eskiyen halı ve perdelerin üzerine yağlı boya ve karakalem ile çeşitli resimler yaparak satışa sunuyor.

        4

        Atıl eşyaları sanata dönüştüren Gümüş, hem geçimini sağlıyor hem de görsel bir şölen hazırlıyor.

        5

        "HİKAYESİ OLAN İNSANLARI ÇİZMEYİ SEVİYORUM"

        Ferhat Gümüş, özellikle eski perde ve halıların üzerine hikayesi olan insanları çizmeyi sevdiğini söyledi. Yaptığı işten büyük keyif aldığını ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

        6

        "Unutulmaya yüz tutan eski halı ve perdeleri tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyordum. Fikir de buradan geldi. Çevremdeki insanlardan eski perde ve halıları temin ediyorum, bazılarını evimden getiriyorum.

        7

        Özel istek olduğunda müşteriler eski halı ve perdeleri bana getiriyor. Ben de müşterilerimin isteği doğrultusunda istedikleri kişilerin resimlerini çiziyorum. Yıllanmış halı ve perdeler içerisinde birçok hikaye barındırır.

        8

        Dilleri yoktur, anlatamazlar, ben onların sesi olmayı tercih ettim. 10 yaşında başladığım bu yolculuğa bir iz bırakmak, tarih ve zamanı tutmak, bugün bunu yaptım diyebilmek hoşuma gidiyor."

        9

        "RESİM ÇİZİNCE HUZUR BULUYORUM"

        Gümüş, Türkiye'nin birçok ilinden eserlerinin ilgi gördüğünü, hem atölyesinde hem de sosyal medyada talep aldığını ifade etti.

        10

        Sanatını yaşatmaya ve yaymaya çalıştığını anlatan Gümüş, "Müşterilerden olumlu tepki alıyorum. İnsanların eskimiş perde ve halılarının içinde hikayeler biriktirdikleri kişileri ölümsüz kılmaya çalışıyorum.

        11

        Bugüne kadar kendimi bulduğum tek şey resim çizmektir. Farklı şehir ve ülkelerde farklı işler denedim ama resim çizince huzur buluyorum" diye konuştu.

        12
        #Atıl halı ve perdeler
        #Ferhat Gümüş
        #ressam
        #gaziantep
