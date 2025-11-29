Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz

        Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetinin ardından, "Zor bir süreçte önemli bir galibiyet aldık, bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 20:12 Güncelleme: 29.11.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin açıklamalarda bulundu.

        Gerin, zorlu bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Başkanımız cezaevinde, iddianameyi bekliyor. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Şahsım olarak 4 yıldır yanındayım. Şakasını yaptırmadığı konularda böyle bir şey başına geldi. Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreçten çıkacağız. Maça gelince söyleyecek çok şey yok. 11 maçta 22 puan almış sadece içeride kolay kolay mağlubiyeti olmayan, Burak hoca ile ivme yakalamış Gaziantep’e karşı kazandık. Bu şehirden puan almak kolay değil. Tesislerde her detayı değerlendirerek, çalıştık. Rakibimizin güçlü ve zor olduğunu biliyorduk. Oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler. Daha sonra da net pozisyonlar bulduk, farka da gidebilirdik. Bu 3 puan inşallah bizim için çok önemliydi. Oynadığımız oyunların karşılığı almamızın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!