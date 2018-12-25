Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde spor salonun yolunu tutan Atılgan Gümüş, "Devam etmekte olan oyunumuzun dışında bir de televizyon projesinin çekimleri var. Şu sıralar başımı kaşıyacak vaktim yok diyebilirim" dedi.

Ünlü oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra yaklaşık iki saat kaldığı alışveriş merkezinden taksiyle ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ