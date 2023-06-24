Atiye: Kendimi hamile gibi hissetmiyorum!

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Uzun süredir babası Orhan Yılmaz ile görüşemediklerini belirten Atiye, "Babalar Günü kutlaması yapalım dedik. Bugün kutlamak istedik. Çok yoğun olduğumuz için pek görüşemiyoruz" dedi.

Yeni projesinden bahseden 34 yaşındaki şarkıcı, "Yeni bir çalışmam da var. Selami Şahin’in albümünde bir şarkı seslendireceğim. Onun çalışmaları var" şeklinde konuştu.

"DOĞUMUN SON AYINA KADAR SAHNEDE OLACAĞIM"

Beş yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da nikâh masasına oturan, 2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz ay ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.

Hamileliği hakkında konuşan şarkıcı, “Allah’a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam” ifadelerini kullandı.