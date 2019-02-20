Yunanistan’dan sonra Hindistan’a giden Atiye burada iki aydan fazla kaldı. Hem Klasik Hint Müziği eğitimi alan Atiye hem de Kathak Dansı eğitimi aldı. Atiye’nin guruları dünyaca ünlü olan Dilshad Khan ve Parveen Sultana oldu. Hindistan’da Varanasi ve Mumbai şehirlerinde kalan Atiye bu süreçte aldığı eğitimlerin yanı sıra Hindistan’ın geleneksel enstrümanlarını yine sahne showları ve albüm kayıtlarında kullanmak üzere özel yaptırttı. Albümü için stüdyo kayıtlarının bir kısmını Hindistan’da gerçekleştiren Atiye; Sabir Khan, Niladri Kumar, Rakesh Chaurasia, Kala Ramnath gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle çalıştı.

İSTANBUL’UN TRAFİĞİNİ ÇOK ÖZLEDİM...

Yoğun ders programı için günde en az 3 saatini trafikte geçiren güzel sanatçı, “İstanbul’un trafiğine kimse laf etmesin. Hindistan’da kaldığım süre içinde İstanbul’un trafiğini arar oldum” dedi.

Hindistan’dan sonra Almanya’ya geçen Atiye albümünün diğer kayıtları için bir süre de Hamburg’ta kalacak. Daha sonra İspanya’da çalışmalarına devam ettirecek olan Atiye albümünün son aşamasını ise Türkiye’de tamamlayacak.

Yeni albümü için çok titiz çalışan Atiye, yurt dışındaki albüm çalışmalarını tamamlayana kadar konserlerine bir süre ara verdi.