Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişi tutuklandı

        Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı

        Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ünlü'yü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi Öte yandan Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 19 Ocak 2025 (Yeni Dönem Suriye'ye Neler Getirecek?)

        Suriye'de yeni anlaşma nasıl geldi? Operasyonlar mı başka sebep mi? Harita nasıl 2 günde değişti? Suriye'de ateşkes sahaya yansıyor mu? Kim ne kaybetti, ne kazandı? O bölgeler 44 saatte nasıl alındı? SDG Deaş'lıları serbest mi bırakıyor? Suriye'de entegrasyon nasıl ilerler? Yeni dönem Suriye'ye nele...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?