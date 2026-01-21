Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişi tutuklandı

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ünlü'yü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi Öte yandan Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.