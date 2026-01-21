Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişi tutuklandı

Suriye'de yeni anlaşma nasıl geldi? Operasyonlar mı başka sebep mi? Harita nasıl 2 günde değişti? Suriye'de ateşkes sahaya yansıyor mu? Kim ne kaybetti, ne kazandı? O bölgeler 44 saatte nasıl alındı? SDG Deaş'lıları serbest mi bırakıyor? Suriye'de entegrasyon nasıl ilerler? Yeni dönem Suriye'ye nele... Daha Fazla Göster

Suriye'de yeni anlaşma nasıl geldi? Operasyonlar mı başka sebep mi? Harita nasıl 2 günde değişti? Suriye'de ateşkes sahaya yansıyor mu? Kim ne kaybetti, ne kazandı? O bölgeler 44 saatte nasıl alındı? SDG Deaş'lıları serbest mi bırakıyor? Suriye'de entegrasyon nasıl ilerler? Yeni dönem Suriye'ye neler getirecek? SDG şimdi de DEAŞ kozunu mu oynuyor? Suriye'de operasyonların ardından kim, nerede konumlandı? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Ülke TV GYY Hasan Öztürk, Gazeteci Sezin Öney, Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu ve Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek anlattı. Daha Az Göster