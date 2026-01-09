Habertürk
        Atletico Madrid: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU (Real Madrid Süper Kupa'da finalde)

        Atletico Madrid: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-1 kazandı ve adını finale yazdırarak Barcelona'nın rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 00:18 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:18
        Real Madrid Süper Kupa'da finalde!
        İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid'i 2-1 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

        Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı.

        Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle Madrid derbisini 2-1 kazanarak Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu. Atletico Madrid'in golü ise, 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

        Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.

        İspanya Süper Kupa'nın diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek ilk finalist olmuştu.

        Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

