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        Haberler Spor Futbol Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga maçları - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        La Liga'da şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Barcelona, Atletico Madrid'in konuğu oluyor. Zirve yarışında Real Madrid'in gerisinde kalan Katalanlar, zorlu deplasmandan galip gelerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:08
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        İspanya La Liga'da 29'uncu hafta maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Inter'i penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükselen Simeone'nin öğrencileri, ligde de Barcelona engelini aşarak üç puana sahip olmak istiyor. Devler Ligi'nde Napoli'yi saf dışı bırakan Xavi'nin öğrencileri ise zorlu deplasmandan galibiyet alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte, Atletico Madrid- Barcelona maçına dair detaylar...

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        ATLETICO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Atletico Madrid- Barcelona maçı 17 Mart Pazar (bugün) 23.00'de başlayacak.

        Estadio La Peinata'da oynanacak olan maç S Sports'dan canlı yayınlanacak.

        Zorlu mücadele öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu.

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        ATLETICO MADRİD- BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Atletıco Madrid: Oblak, Savic, Paulista, Witsel, Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino, Morata, Griezmann

        Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Pau Cubarsi, Cancelo, Lopez, Christensen, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski

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        BARCELONA CEPHESİNDE SON DURUM

        Barcelona geride kalan haftalarda oynadığı 28 karşılaşmada 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Xavi’nin öğrencileri ligde son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Barcelona haftaya topladığı 61 puanla 3. sırada girdi ve lider Real Madrid'in maç eksiğiyle 11 puan gerisinde yer aldı.

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        ATLETICO MADRİD CEPHESİNDE SON DURUM

        Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde son finalist İnter’i mağlup ederek moral depoladı. Görkemli Avrupa zaferinin ardından Simeone’nin öğrencileri lige odaklandı. Atletico Madrid bu sezon ligde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve haftaya topladığı 55 puanla 4. sırada girdi.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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