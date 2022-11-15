ATO Başkanı Baran güven tazeledi

İHA

ATO’nun 8 Kasım 2022 Salı günü yapılan ilk aşama seçimlerinde, 160 bin üyesini temsil eden 192’i meclis üyesi olmak üzere toplam 452 komite üyesi seçilmişti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Meclis Üyeleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Delegeleri’ni seçmek için, ATO’da ikinci kez sandık kuruldu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın denetimindeki seçimler, ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis üyeleri sabah saat 09.00’dan itibaren oy kullanmaya başladı. Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı için tek aday olan Gürsel Baran, oy kullanmaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve seçimlere kadar ATO’da Meclis Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Deryal ile birlikte geldi. Baran ve Hisarcıklıoğlu, oy zarflarını sandığa birlikte attılar. Gürsel Baran’ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO’nun 192 meclis üyesinden 187’si oy kullandı, 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde geçerli olan 186 oyun 185’ini alan Baran, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geniş bir katılımla, kardeşlik ve huzur içinde, Ankara Ticaret Odası’nın asırlık birikimine ve Ahilik geleneklerine yakışır bir seçim geçirdiklerini belirterek, “38 bin 565 kişinin yetki belgesi aldığı ve 24 bin 455 üyenin oy kullandığı seçimler Odamız tarihinin en yüksek katılım oranlı seçimi olarak tarihe geçti. 192’si meclis üyesi olmak üzere toplam 452 organ üyeliği için 1628 aday yarıştı. 78 meclis üyesi kardeşimizin aramıza katılmasıyla birlikte meclisimizin de yüzde 41’i yenilendi, yaş ortalaması 49 oldu, kadın meclis üyesi sayımız 7’ye yükseldi. Komite üyelerimizle birlikte yenilenme oranı yüzde 58,6 oldu” dedi.

"KAZANAN SADECE VE SADECE ANKARA'DIR"

Seçimlerin yarış ve rekabet olduğunu ve sonuçlar açıklanana kadar geçen süreci kapsadığını hatırlatan Baran, “Bu saatten sonra artık kazanan sadece ve sadece Ankara’dır, Ankara Ticaret Odası üyeleridir. Şimdi, tüm kimlikleri bir kenara bırakarak kaldığımız yerden çalışmaya, üretmeye, üyemize ve şehrimize emek vermeye devam etme zamanı başlamıştır. Bundan sonra tüm enerjimizi, üyelerimiz için, onların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, ticaretimizin ve ihracatımızın gelişmesi için, Ankara ekonomisinin ilerlemesi ve büyümesi için ve nihayetinde ülke ekonomisi için harcayacağız” diye konuştu.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ATO’nun da 100’üncü yılını kutlayacaklarını kaydeden Baran, yeni dönemde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baran “Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olarak, Ankara’nın ve ülkemizin geleceği inşa edilirken bizler de elimizi taşın altına koyacağız. Bu ilk günkü şevk ve heyecanı diri tutarak, masada, sahada, üretim ve satış alanlarında her nerede olursa olsun aynı bilinçle çalışacağız. Ankara Ticaret Odası, Ankara’nın ihtiyacı olan her yerde, üyelerin nefesi olacak, morali olacak, desteği olacak. Ankara’nın sorunları için elini taşın altına koyarak gayret gösterecek. İnşallah Ankara Ticaret Odası’ndan iz bırakarak ayrılanlardan oluruz” dedi.

Seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu üyeleri ise alfabetik sırayla şöyle:

Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Naki Demir, Nihat Uysallı, Ömer Çağlar Yılmaz, Temel Aktay, Yasin Özyolu.

Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri de belirlendi.