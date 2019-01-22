Mustafa Uc'un haberine göre 68 yaşındaki emekli hemşire Güngör Atıcı, 1991 yılında trafik kazası sonucu müteahhit olan eşini kaybetti. 3 çocuğunu büyüten Atıcı, eşinin arkadaşlarına kefil oldu.

4 bankadan çekilen yaklaşık 3 milyon liralık krediye kefillik için imza attı. Ancak borçlular krediyi ödeyemeyince Atıcı, tüm mal varlığını satmak zorunda kaldı. Çocuklarının karşı çıkmasına rağmen kefil olduğunu belirten Atıcı "Bir imzadan ne olacak dedim. Aynı gün 4 bankadan kredi çektik. Kredi ödenmeyince ben icralık oldum. Ne mal varlığım varsa hepsini bu borç için sattım. 7 katlı, 19 daireli evim vardı. Ayrıca 5 ev vardı. Oğlumun kiralama işi yaptığı 9 da aracımız vardı, hepsi gitti. 300 bin lira da borç kaldı. Halen ödüyorum ve çok zor durumdayım" dedi.

Mal varlığını kaybedince kalacak yeri dahi olmayan ve Elazığ'da otobüs terminalinin mescidinde yaşamaya başlayan Atıcı'ya belediye yardım eli uzattı, kalabileceği bir oda verdi. Emekli maaşında da haciz bulunan Atıcı, şimdi kalan borcu ödeyebilmek ve geçimini sağlayabilmek için yaptığı el işi ürünleri ile mendil satıyor. Çocuklarından yardım almadığını belirten Atıcı "Maaşımdaki icra kalksa kendi hayatımı sürdürebileceğim" diyerek hayırseverlerden yardım istedi.