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Audi, otomobil camlarının kapalı malzeme döngüsünde kullanılmasını sağlayacak yeni bir pilot projeyi hayata geçirdiğini açıkladı.

Yeni otomobil camları üretmek için eski otomobil camlarının kullanılamıyor olmasından hareket eden Alman marka ve iştirakleri Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass ve Saint-Gobain Sekurit, hasarlı otomobil camlarının geri dönüşümü için çalışma yürütüyor.

Yapılan açıklamaya göre, halen, atık otomobil camlarının veya panoramik sunroofların büyük bir kısmı içecek şişelerine veya yalıtım malzemelerine dönüştürülüyor.

Bu projeyle ise, hasarlı otomobil camlarının yeniden kullanıma dönüştürülmesi ile, hem yenilerinin üretiminde daha az enerji kullanılacağı, hem de kuvars kumu gibi birincil malzemelere olan talebin azaltılmış olacağı kaydedildi.

ÖNCE AYRIŞTIRILIP SONRA LEVHAYA DÖNÜŞÜYOR

Projenin ilk ayağında tamiri mümkün olmayan camlar Reiling Glas Recycling'te önce küçük parçalara ayrılıyor ve işleniyor. Şirket, camdaki PVB (polivinil bütiral) plastik tabakalar, pencere kenarları, metaller, anten kabloları gibi cam olmayan tüm malzemeleri ayırıyor.



Cam geri dönüşümü işlendikten ve olası tüm atık maddeler ayrıştırıldıktan sonraki adımda Saint-Gobain Glass, bu malzemeyi cam levhaya dönüştürüyor. Cam granül, kaynak ve rengin net bir şekilde doğrulanması için başlangıçta türüne göre ayrılıyor ve ardından özel kutularda muhafaza ediliyor.

Malzeme, mümkün olan en saf, en homojen camı üretmek amacıyla camın temel bileşenleri olan kuvars kumu, sodyum karbonat ve tebeşirle karıştırılıyor.

HEDEF 30 BİN TON PARÇA

Plaka cam ilk önce her biri yaklaşık 3 x 6 metre olan dikdörtgenler halinde işleniyor. Daha sonra bu plakalar projenin üçüncü şirketi olan Saint-Gobain Sekurit, tarafından ek bir işlemle otomobil camı haline getiriliyor.

Audi'nin, pilot projesiyle önümüzdeki üç yıl içinde 30 bin tona kadar parçayı üretime geçirmeyi planladığı aktarıldı.

Geri dönüştürülmüş camların markanın elektrikli otomobili Q4 e-tron serisi için kullanılacağı açıklandı.