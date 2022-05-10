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Elektrikli otomobilinde hasarlı camları kullanacak

Alman otomobil üreticisi Audi, hasarlı ve tamiri mümkün olmayan otomobil camlarını geri dönüştürüp yeni otomobillerde kullanıma olanak sağlayacak pilot bir projeye başladığını duyurdu. Bu kapsamda, halen sadece şişe ve yalıtım malzemesi gibi ürünlerde kullanılmak üzere geri dönüştürülebilen otomobil cam ve sunroofların, proje sayesinde tekrar otomobillerde yararlanılabilecek camlara dönüşeceği bildirildi. Sürecin başarılı olması durumunda geri dönüştürülmüş bu plaka camın, markanın elektrikli aracı Q4 e-tron serisinde kullanılacağı öğrenildi

Audi elektrikli otomobilinde hasarlı camları kullanacak
HABERTURK.COM

Audi, otomobil camlarının kapalı malzeme döngüsünde kullanılmasını sağlayacak yeni bir pilot projeyi hayata geçirdiğini açıkladı.

Yeni otomobil camları üretmek için eski otomobil camlarının kullanılamıyor olmasından hareket eden Alman marka ve iştirakleri Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass ve Saint-Gobain Sekurit, hasarlı otomobil camlarının geri dönüşümü için çalışma yürütüyor.

Yapılan açıklamaya göre, halen, atık otomobil camlarının veya panoramik sunroofların büyük bir kısmı içecek şişelerine veya yalıtım malzemelerine dönüştürülüyor.

Bu projeyle ise, hasarlı otomobil camlarının yeniden kullanıma dönüştürülmesi ile, hem yenilerinin üretiminde daha az enerji kullanılacağı, hem de kuvars kumu gibi birincil malzemelere olan talebin azaltılmış olacağı kaydedildi.

ÖNCE AYRIŞTIRILIP SONRA LEVHAYA DÖNÜŞÜYOR

Projenin ilk ayağında tamiri mümkün olmayan camlar Reiling Glas Recycling'te önce küçük parçalara ayrılıyor ve işleniyor. Şirket, camdaki PVB (polivinil bütiral) plastik tabakalar, pencere kenarları, metaller, anten kabloları gibi cam olmayan tüm malzemeleri ayırıyor.

Cam geri dönüşümü işlendikten ve olası tüm atık maddeler ayrıştırıldıktan sonraki adımda Saint-Gobain Glass, bu malzemeyi cam levhaya dönüştürüyor. Cam granül, kaynak ve rengin net bir şekilde doğrulanması için başlangıçta türüne göre ayrılıyor ve ardından özel kutularda muhafaza ediliyor.

Malzeme, mümkün olan en saf, en homojen camı üretmek amacıyla camın temel bileşenleri olan kuvars kumu, sodyum karbonat ve tebeşirle karıştırılıyor.

HEDEF 30 BİN TON PARÇA

Plaka cam ilk önce her biri yaklaşık 3 x 6 metre olan dikdörtgenler halinde işleniyor. Daha sonra bu plakalar projenin üçüncü şirketi olan Saint-Gobain Sekurit, tarafından ek bir işlemle otomobil camı haline getiriliyor.

Audi'nin, pilot projesiyle önümüzdeki üç yıl içinde 30 bin tona kadar parçayı üretime geçirmeyi planladığı aktarıldı.

Geri dönüştürülmüş camların markanın elektrikli otomobili Q4 e-tron serisi için kullanılacağı açıklandı.

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