Aurelio göreve başladı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi.
Sarı-lacivertliler, son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.
— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 26, 2020
Tesislerdeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.
Fenerbahçe'de teknik ekibe dahil edilen Mehmet Aurelio da antrenmanda yer aldı.
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