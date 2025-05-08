AutoCAD Sistem Gereksinimleri 2025: AutoCAD Programı Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?
Mimarlık, mühendislik, tasarım ya da teknik çizim denildiğinde akla gelen ilk yazılımlardan biri: AutoCAD. İster öğrenci ol, ister profesyonel bir tasarımcı, bu programla tanışmadan mesleğe adım atmak neredeyse imkânsız gibi. Ancak her güçlü yazılım gibi AutoCAD de belli bir sistem altyapısı ister. "AutoCAD hangi bilgisayarlara yüklenir?", "AutoCAD sistem gereksinimleri 2025'te neler oldu?", "Kaç GB yer kaplıyor, hangi RAM ve ekran kartı yeterli?" diye merak ediyorsan, tüm detaylar bu içeriğimizde yer alıyor.
AutoCAD, çizim ve tasarım dünyasında standart haline gelen bir yazılım. Ancak bu kadar güçlü bir program, doğal olarak belli bir sistem performansı ister. “AutoCAD minimum sistem gereksinimleri nedir, kaç GB yer kaplar, hangi bilgisayarlara kurulur?” sorularını net şekilde bilmeden kurulum yapmak pek mantıklı olmaz. 2025 yılı itibarıyla güncellenen AutoCAD ihtiyaçlarını birlikte gözden geçirelim. İşte merak edilen detaylar.
AUTOCAD NEDİR?
AutoCAD, Autodesk tarafından geliştirilen, 2D ve 3D teknik çizim yapmayı sağlayan profesyonel bir CAD (Computer-Aided Design) programıdır. Mimarlar, inşaat mühendisleri, makine tasarımcıları, iç mimarlar ve daha pek çok meslek grubunun ortak araçlarından biridir.
Yani sadece çizim değil, aynı zamanda proje üretiminde de olmazsa olmaz bir araç haline gelmiştir.
AUTOCAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2025
2025 yılında gelen güncellemelerle AutoCAD’in sistem talepleri de bir miktar arttı. Özellikle 3D çizim yapacak kullanıcılar için sistemin güçlü olması artık daha da önemli.
Minimum Sistem Gereksinimleri (2D çizim için)
Önerilen Sistem Gereksinimleri (2D + 3D modelleme için)
Yani sadece programı açmak yetmiyor; işlem sırasında kasma, gecikme ya da çökme yaşanmaması için iyi bir sistem şart hale geliyor.
AUTOCAD KAÇ GB YER KAPLIYOR?
AutoCAD’in sabit disk üzerindeki kapladığı alan, kurduğun eklenti, dil paketi ve sürüme göre değişebilir.
Ek olarak, çizim dosyaları ve geçici klasörlerle birlikte bu alan zamanla büyüyebilir. Geniş projeler üzerinde çalışıyorsan 20–25 GB’lık bir alan bırakman faydalı olur.
AUTOCAD HANGİ BİLGİSAYARLARA YÜKLENİR?
AutoCAD, sadece güçlü makinelerde çalışan bir yazılım değil. Ancak minimum sistemin altındaysan bazı sorunlar yaşaman muhtemel. Şunlara dikkat etmek önemli:
Özetle, AutoCAD hangi bilgisayarlara yüklenir? sorusunun cevabı: Temel seviyede çoğu cihaza kurulabilir ama profesyonel çalışmalarda güçlü sistem şarttır. 2025 yılı itibarıyla AutoCAD sistem gereksinimleri özellikle 3D modellemeler için daha da yükselmiş durumda. 2D çizimlerle sınırlı kalacaksan, orta seviye bir bilgisayar yeterli olabilir. Ancak daha fazlasını yapmak, profesyonel modelleme ve render işlemleri için üst segment bir sistem kaçınılmaz hale geliyor. “AutoCAD kaç GB yer kaplıyor, hangi bilgisayara kurulur?” gibi soruların yanıtlarını biliyorsan, kurulum öncesi tüm adımları hazırlamışsın demektir.