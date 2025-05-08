AutoCAD Sistem Gereksinimleri 2025: AutoCAD Programı Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?

AutoCAD, çizim ve tasarım dünyasında standart haline gelen bir yazılım. Ancak bu kadar güçlü bir program, doğal olarak belli bir sistem performansı ister. “AutoCAD minimum sistem gereksinimleri nedir, kaç GB yer kaplar, hangi bilgisayarlara kurulur?” sorularını net şekilde bilmeden kurulum yapmak pek mantıklı olmaz. 2025 yılı itibarıyla güncellenen AutoCAD ihtiyaçlarını birlikte gözden geçirelim. İşte merak edilen detaylar.

AUTOCAD NEDİR?

AutoCAD, Autodesk tarafından geliştirilen, 2D ve 3D teknik çizim yapmayı sağlayan profesyonel bir CAD (Computer-Aided Design) programıdır. Mimarlar, inşaat mühendisleri, makine tasarımcıları, iç mimarlar ve daha pek çok meslek grubunun ortak araçlarından biridir.

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2D çizim, plan, kesit ve görünüş üretmede

3D modelleme, katı modelleme ve mekanik detaylandırma işlerinde

Autodesk altyapısıyla uyumlu olması sayesinde Revit, Inventor, Civil 3D gibi programlarla da entegre çalışabilir.

Yani sadece çizim değil, aynı zamanda proje üretiminde de olmazsa olmaz bir araç haline gelmiştir.

AUTOCAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2025

2025 yılında gelen güncellemelerle AutoCAD’in sistem talepleri de bir miktar arttı. Özellikle 3D çizim yapacak kullanıcılar için sistemin güçlü olması artık daha da önemli.

Minimum Sistem Gereksinimleri (2D çizim için)