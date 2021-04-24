AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği vize sınav tarihleri güncellendi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 ara sınavlarının süresini uzattı. Bugünden itibaren vize dönemi sınavlarına girmeye başlayacak olan öğrenciler AUZEF ara sınav tarihlerini ve sınav giriş ekranını araştırıyor. Auzef vize tarihleri ne? İşte 2020-2021 AUZEF sınav giriş ekranı

AUZEF 2020-2021 VİZE TARİHLERİ UZATILDI

AUZEF tarafından yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır.

Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav Takvimi” sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın “Uygun Olmayanlar” sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.

Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz." denildi.ü

Tarih Sınavların Başlama Saati Sınavların Bitiş Saati 24 Nisan 2021 04.00 23.59 25 Nisan 2021 04.00 23.59 26 Nisan 2021 04.00 23.59 27 Nisan2021 04.00 23.59 28 Nisan 2021 04.00 23.59 29 Nisan 2021 04.00 23.59 30 Nisan 2021 04.00 23.59 1 Mayıs 2021 04.00 23.59 2 Mayıs 2021 04.00 23.59 3 Mayıs 2021 04.00 23.59 4 Mayıs 2021 04.00 23.59 5 Mayıs 2021 04.00 23.59

AUZEF SINAV KURALLARI

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılamayacaktır.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek olup çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir​.

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

​Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.​

​Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

2020-2021 AUZEF VİZE SINAVLARI SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

​Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.

​Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

​Herhangi bir dersinizden ara sınava (vize) giriş yaptıktan sonra, sınav sırasında elektrik kesintisi, internet bağlantınızın kopması ve benzeri sebeplerle sınavınızın yarım kalması durumunda, yarım kalan sınavınızı tamamlamak üzere aynı gün içerisinde sınavınıza tekrar giriş yapabilir ve sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavının toplam süresinden, aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

Bir dersten yarım kalan sınavınızı tamamlamak için, 25 (yirmibeş) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 3 (üç),10 (On) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 2 (iki) giriş hakkı kullanabilirsiniz.

Bir dersin sınavı sırasında Sınavı Bitir butonuna basarak sınavınızı tamamlarsanız veya sınav süreniz bittiği için sınavınız sistem tarafından tamamlanırsa sınava tekrar giriş hakkınız bulunsa bile o sınava tekrar giremezsiniz.

​Ara sınavda (vize) soruları dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Ara sınavda (vize) dijital kitabınız 8 bölüm ise vize sınavında ilk 4, 10 bölüm ise vize sınavından ilk 5, 12 bölüm ise vize sınavından ilk 6, 14 bölüm ise vize sınavından ilk 7 bölümden sorumlu olursunuz.​

​Sınav sisteminde yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamanız için sınavlarınızı günün son saatlerine bırakmamanız önem arz etmektedir.

Ara sınav ile ilgili sorunlarınız için “AUZEF Çözüm Merkezi” https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden talep oluşturabilirsiniz.​