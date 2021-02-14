AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi'nin uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrencileri İU AKSİS üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.
AUZEF SINAV SONUÇLARI
2021 yılı AUZEF sınav sonuçları için merakla beklenen açıklama geldi. AUZEF sınav sonuçlarına ilişkin, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından açıklandı.
Değerli Öğrencilerimiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi çevrim içi (online) Telafi (Bütünleme) Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
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