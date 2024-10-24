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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AUZEF sınavları ne zaman?

        AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Böylelikle; AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri açıklık kazanmış oldu. Güz dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kalırken, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? İşte AUZEF sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 20:08 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:08
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        AUZEF güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler AUZEF sınav takvimi ile güz dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. AUZEF sınav giriş belgeleri ise http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişim sağlanabilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AUZEF sınavları ne zaman? İşte detaylar...

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        2024-2025 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.

        Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 2 Kasım - 3 Kasım 2024 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar, 1-2 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak yarıyıl sonu (telafi) sınavlarına katılacak.

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        AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

        Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025

        Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

        Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

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        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

        AUZEF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. AUZEF sınav yerleri giriş belgeleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta kala erişime sunuluyor.

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        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin duyurusu ardından sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak erişim sağlanabiliyor

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