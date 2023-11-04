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        Haberler Gündem Eğitim AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama sayfası

        AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı! İşte sorgulama ekranı

        AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili son duyurular takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. AUZEF güz dönemi sınavları 11 - 12 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2023-2024 İÜ AUZEF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:31
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        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav yerleri hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. AUZEF sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını merak edenler için beklenen açıklama geldi. Ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte AUZEF sınav yerleri giriş belgesi hakkında merak edilenler...

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        AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

        2023-2024 AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiresmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.''

        GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerine vize ve bitirme sınavı uygulayacak.

        İstanbul Üniversitesi, telafi ve mezuniyete üç ders sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda telafi sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

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        2023-2024 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 03 Şubat - 4 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak telafi sınavlarına katılacak.

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        AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

        FF harf notu derse sahip olmamak,

        2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

        Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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