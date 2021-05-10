İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrencilerin vize sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte hem sonuçlar için hem de final sınavları için geri sayım başladı.

12-13 Haziran 2021 tarihlerinde final sınavlarına katılacak olan adaylar için telafi sınavları ise 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Mayıs’ta tamamlanan sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmasa da geçtiğimiz sınavlarda sonuçlar yaklaşık 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu nedenle 5 Mayıs’ta tamamlanan vize sınav sonuçlarının da 11-12 Mayıs tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” adresine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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Mezun olma durumunda olan ancak başarısız dersleri nedeniyle geçemeyen adaylar ise 8 Ağustos 2021 tarihinde üç ders sınavına katılabilecekler.

Sınav sonuçları ile ilgili İstanbul Üniversitesi’nden resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yerini alacak.